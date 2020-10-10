Советы Павла Дурова по сохранению молодости прокомментировал эндокринолог

Советы по сохранению молодости Дурова прокомментировал эндокринолог Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Известный эндокринолог Зухра Павлова дала оценку советам миллиардера и основателя Телеграма Павла Дурова о сохранении молодости, которые он опубликовал в свой 36-й день рождения. Она уверена, что соблюдать все семь правил можно не так строго, как описал предприниматель. Свои рекомендации она также опубликовала на странице в телеграм-канале.

Первое правило молодого гения «Не употреблять алкоголь» врач считает полезным, но при этом отмечает, что полностью от него можно и не отказываться. Некоторым людям небольшие порции алкогольных напитков помогают расслабиться и «расширить горизонты».

Здоровый и крепкий сон Дуров считает неоценимым источником энергии. Также считает и известный доктор.

«Самое главное - вовремя укладываться спать, то есть до 23 часов, в максимально темной комнате, в тишине и при прохладной температуре. Тогда организм будет жить в нормальном гормональном балансе, полностью восстанавливаться психически и физически. К тому же вся полученная информация за день будет аккуратно обработана мозгом, так что что память вас не будет подводить», - написала она в своем Телеграм-канале.

Совет о сбалансированном питании Зухра Шарпудиновна Павлова поддержала, но при этом отметила, что в отличие от Дурова она «ратует» за регулярные приемы пищи, а не раз или два в сутки, как написал предприниматель.

«Стабильно и бесстрессово мы работаем только при регулярных приемах пищи, где промежутки составляют от 3 и до 5 часов, кроме ночного голода», - считает доктор.

Делать упражнения Дуров советует регулярно. Тоже самое посоветовала и Павлова, но при этом подчеркнула, что они должны быть ежедневными по возможности, но без особого перегруза. Важно соблюсти баланс.

«Самыми лучшими видами физической активности является ходьба, плавание и упражнения на растяжку», - подчеркнула врач.

Пятым правилом миллиардера было «ограничить стресс». Тут врач «подписалась». Она отметила важность определить «главные стрессогенные факторы и постараться уменьшить их воздействие».

А вот совет «отказаться от мяса» Павлова восприняла категорически отрицательно.

«Вот с этим я не согласна», - написала она.

Она напомнила, что отказ от мяса, особенно красного, «повлечёт ряд неприятных последствий».

Правило «жить одному» Павлова также оспорила. Она привела множество примеров, когда люди, находясь в тандеме, помогали друг другу в развитии. На ее взгляд Мерил Стрип и Дон Гаммер, Стинг и Труди Стайлер, Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит, Дэвид и Виктория Бэкхэм являются прекрасным примером идеальных отношений, в которых обе личности достойно существуют и преуспевают в работе. И она искренне пожелала Павлу Дурову, который является завидным холостяком, встретить свою любовь.