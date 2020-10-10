Мужчину насмерть зажало воротами паркинга в Москве

В Москве автоматические ворота паркинга зажали мужчину насмерть. Инцидент произошел у одного из жилых комплексов на северо-западе столицы.

Сообщается, что погибший прибыл туда по служебной обязанности. Он проводил работы и получил серьезные телесные повреждения воротами. Спасти мужчину медикам не удалось, он скончался.

Агентство «Москва» со ссылкой на прокуратуру города отмечает, что надзорное ведомства уже организовало проверку в связи с несчастным случаем. Уже сейчас представители структуры выявили нарушения техники безопасности при проведении работ.