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Политика

Первые сутки перемирия: Армения и Азербайджан снова обвинили друг друга в обстрелах

Каждая из сторон заявляет о нарушении гуманитарного режима прекращения огня
Юлия КЕКОВА
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Армения и Азербайджан снова обвинили друг друга в обстрелах

Армения и Азербайджан снова обвинили друг друга в обстрелах

Фото: REUTERS

С момента оглашения договоренностей, которых удалось достичь 10 октября длительными переговорами глав МИД России, Армении и Азербайджана, не прошло и суток. Однако уже сейчас сообщается о нарушении гуманитарного режима прекращения огня.

Так, Минобороны Армении заявило, что азербайджанские вооруженные силы наносят ракетные удары по населенным пунктам в Карабахе. А в Баку сообщили об артиллерийском обстреле армянской стороной по городу Тертер, пишет ТАСС.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе