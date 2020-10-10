Первые сутки перемирия: Армения и Азербайджан снова обвинили друг друга в обстрелах

Армения и Азербайджан снова обвинили друг друга в обстрелах Фото: REUTERS

С момента оглашения договоренностей, которых удалось достичь 10 октября длительными переговорами глав МИД России, Армении и Азербайджана, не прошло и суток. Однако уже сейчас сообщается о нарушении гуманитарного режима прекращения огня.

Так, Минобороны Армении заявило, что азербайджанские вооруженные силы наносят ракетные удары по населенным пунктам в Карабахе. А в Баку сообщили об артиллерийском обстреле армянской стороной по городу Тертер, пишет ТАСС.