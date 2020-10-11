Коронавирус в России, последние новости на 11 октября 2020 года: У докторов нет растерянности перед «второй волной» COVID-19

Важные новости о коронавирусе в РФ Фото: Михаил ФРОЛОВ

У российских докторов нет растерянности и страха перед угрозой наступления «второй волны» коронавируса, заявил kp.ru академик РАН Геннадий Сухих. По его мнению, все-таки стоит помнить, что инфекция есть и она опасная. Но также важно, что у медиков присутствует уверенность в своих силах. "Мы вооружены и знаем, как себя вести и что делать", отметил Сухих.

Тем временем, тест на коронавирус патриарха Московского и всея Руси Кирилла оказался отрицательным. Он чувствует себя хорошо, но пока проведет 14 дней на карантине. Накануне сообщалось, что Патриарх контактировал с зараженным covid-19 человеком.

За минувшие сутки в России врачи выявили еще 12 846 новых случаев инфицирования covid-19 во всех регионах страны. По данным оперативного штаба, чуть более 25 процентов зараженных россиян не имели клинических проявлений болезни.

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