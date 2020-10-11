Путин похвалил аграриев за поставки продовольствия без сбоев в период эпидемии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин похвалил отечественные предприятия агропромышленного комплекса за оказание качественных поставок.

Глава государства отметил, что в непростой для страны период, в период пандемии коронавируса, они не допустили сбоев при поставках продовольствия, а также своевременно провели посевную и в назначенный срок начали уборочную кампанию. Об этом российский лидер заявил в эфире телеканала "Россия 24".