Названы три новых симптома коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Группа ученых обнаружила три новых возможных симптома, указывающих на заражение людей коронавирусной инфекцией. Специалисты занимаются научно-консультативной работой по чрезвычайным ситуациям при британском правительстве (Sage, Scientific Advisory Group for Emergencies).

Сообщается, что эти признаки - боль в мышцах, быстрая утомляемость, а также появлением волдырей на ногах. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на отчет Sage.

При этом, как отмечает издание, эти признаки не будут добавлены в перечень Национальной службы здравоохранения Великобритании (NHS) по симптомам covid-19. Считается, что делать этого не нужно, чтобы не вызвать перегрузки лабораторий для тестирования на наличие вируса.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что израильским врачам удалось успешно применить стволовые клетки для лечения коронавирусной инфекции. Новая схема лечения созданным препаратом на основе этих клеток была испытана на пятерых пациентах, двое из которых на момент начала исследования находились в критическом состоянии. На сегодняшний день все зараженные уже выписаны и чувствуют себя хорошо.