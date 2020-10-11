Опубликован проект расписания ОГЭ для школьников в 2021 году Фото: Евгения ГУСЕВА

В России проведение основного государственного экзамена (ОГЭ) для школьников в 2021 году планируется в период с 20 апреля по 1 июля. Об этом стало известно из проекта расписания, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Сообщается, что данный документ был подготовлен сразу двумя ведомствами - Минпросвещения и Рособрнадзором.

Так, ОГЭ в 2021 году будет проходить в три этапа:

- в период с 20 апреля по 14 мая состоится досрочный период,

- с 21 мая по 1 июля - основной,

- с 3 по 22 сентября - дополнительный.

Напомним, ранее kp.ru писал о том, как будет проходить сам экзамен для девятиклассников. Так, в новых стандартах акцент сделан на системно-деятельностный подход, то есть не на знания, а на умения. Это означает, что учащиеся должны не дать определение или назвать дату, а найти, систематизировать или применить информацию, аргументировать тезис.