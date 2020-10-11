Доктор Комаровский назвал лучший способ профилактики COVID-19 Фото: Олег ЗОЛОТО

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о лучшем способе профилактики коронавируса.

По его словам доктора, наиболее эффективны в своем применении занятия спортом, а именно - футбол. Запись интервью опубликована на его канале в YouTube.

Комаровский также объяснил, что во многим ситуациях тяжесть заболевания зависит не только от возраста пациента, но и от того, сколько вирусов попало в организм.

Ранее сайт kp.ru писал о единственной эффективной мере защиты от коронавируса, по мнению доктора и телеведущего Александра Мясникова. Эксперт отметил, что лучше всего от угрозы заражения covid-19 может защитить только строгое соблюдение социальной дистанции.

- Запомните: если вы не будете соблюдать социальную дистанцию - никакие маски вам не смогут помочь от инфекции и не защитят, - заявил специалист.