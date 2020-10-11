Названы признаки необходимости замены сим-карты Фото: Shutterstock

С каждым годом выходят новые модели смартфонов, в которые люди лишь переставляют свои сим-карты. Однако мало кто задумывается о необходимости срочной замены.

Сообщается, что из-за плохого состояния "симки" даже может ухудшаться качество связи или внезапно устанавливается лимит контактов на телефоне. Также заменить сим-карту следует, если она не поддерживает технологию 4G.

- Отсутствие 4G может негативно сказаться на комфортом использовании гаджета, - рассказал гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин агентству "Прайм".

Эксперт также добавил, что необходимо обновлять "симку" примерно один-два раза в год. Кроме этого, стоит отбросить стеснения и попросить заменить карту прямо во время приобретения нового смартфона. Также сделать это можно в салоне связи.