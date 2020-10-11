Определены 10 главных продуктов для рациона спортсменов и сторонников ЗОЖ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Часто можно услышать мнение, что для того, чтобы иметь стройное тело, необходимо правильно питаться и заниматься спортом. Однако далеко не все знают, что на самом деле должно входить в рацион сторонников здорового образа жизни.

Турецкие авторы из Sabah назвали самые популярные "суперпродукты", которые помогают нарастить мышечную массу и при этом поддерживают необходимый жировой баланс в организме человека.

10 главных продуктов для спортсменов и сторонников ЗОЖ:

- бананы,

- лосось,

- творог,

- ананас,

- овес,

- рыбий жир,

- сладкий картофель,

- миндаль,

- шпинат,

- шоколадное молоко.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что и как по мнению диетолога необходимо есть, если вы много времени проводите дома. Самые простые советы - записывать все съеденное за день, пить больше воды и немного сокращать порции.