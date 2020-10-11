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Азербайджан обвинил Армению в обстреле второго по величине города - Гянджи

Ереван опроверг информацию о проведённой атаке
Ася КУЗНЕЦОВА
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В Азербайджане сообщили о попадании ракеты в жилой дом в Гяндже

В Азербайджане сообщили о попадании ракеты в жилой дом в Гяндже

Фото: REUTERS

Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле армянскими вооружёнными силами второго по величине города в Азербайджане - Гянджу.

- Город Гянджа подвергся обстрелу с территории Бердского района Армении, - сказано в сообщении Минобороны в Facebook.

В МЧС Азербайджана заявили, что одна из ракет полностью разрушила жилой дом, ранены17 человек, а из-под завалов спасатели извлекли тела пятерых людей.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян опровергла эти обвинения.

- Упомянутые претензии абсолютно ложны и не имеют никакого отношения к реальности, - сказано на её странице в Facebook.

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