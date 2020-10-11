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"Дорогой Львов, где ваш бандеровский флаг?": Украинская писательница возмутилась "скатыванием в русский мир"

Лариса Ницой рассказала, как поперхнулась, когда услышала русскую речь в школах
Ася КУЗНЕЦОВА
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Украинская писательница Лариса Ницой увидела во Львове тенденцию к «русификации» города

Украинская писательница Лариса Ницой увидела во Львове тенденцию к «русификации» города

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Украинская писательница Лариса Ницой пожаловалась на "русификацию Львова", напомнив горожанам, что Львов был "духовной столицей Украины".

- Дорогой Львов, стыдно спросить. Где ваш бандеровский флаг? - обратилась Ницой к горожанам в своём Facebook.

В посте писательница также сетует на то, что в городе не разрешается вывешивать националистический флаг каждый день.

- Может вы, львовяне, этого не замечаете за ежедневным плавным скатыванием в русский мир, но я говорю о взгляде со стороны. Так и есть, - добавила Лариса Ницой.

Украинский кризис