Разработчик российской вакцины сравнил реакцию мужчин и женщин на неё

Гинцбург рассказал о реакции на вакцину от COVID-19 у женщин и мужчин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Реакции на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" у мужчин и женщин проявляются одинаково, сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Однако оценивать разницу в реакциях точно можно будет только завершения пострегистрационных испытаний и вакцинации 40 тысяч человек.

- Когда 40 тысяч провакцинируем, то статистически достоверная разница и обнаружится, но пока что не удалось заметить такую разницу, - заявил Гинцбург в беседе с "РИА Новости".