Собянин рассказал, как Москва может избежать жёстких ограничений

Сергей Собянин напомнил, что перевод сотрудников на удалённую работу позволит властям не закрывать предприятия Фото: Михаил ФРОЛОВ

Контроль за переводом сотрудников на удалённую работу позволит властям Москвы не закрывать предприятия для борьбы с распространением коронавируса, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он также напомнил, что все работодатели должны предоставить властям списки переведённых на дистанционную работу сотрудников, чтобы власти смогли контролировать соблюдение принятых мер.

- К сожалению, другого варианта нет. Это на самом деле самый "лайт-вариант", когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается, - отметил Собянин в эфире телеканала "Россия - 1".