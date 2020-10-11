Президент Нагорного Карабаха заявил, что режим прекращения огня не соблюдается полностью

Президент Нагорного Карабаха заявил, что на фронте продолжается обмен огнём Фото: REUTERS

Режим прекращения огня не соблюдается полностью в Нагорном Карабахе, заявил на брифинге в Степанакерте президент непризнанной республики Араик Арутюнян.

- Режим не соблюдается полноценно. Сегодня утром было сравнительно спокойно, на фронте происходит обмен огнём, но я не назову это боями, - заявил Арутюнян.

Он также отметил, что ещё до перемирия Азербайджан начал операцию по захвату Гадрута, но Нагорно-Карабахской республике удалось вернуть контроль над городом.