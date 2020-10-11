Алиев позитивно оценил переговоры по Карабаху в Москве

Алиев заявил, что положительно оценивает итоги переговоров по Карабаху в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что положительно оценивает переговоры, прошедшие в Москве между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Байрамова.

Алиев отметил важность "субстантивных переговоров" и подтверждения неизменности их формата.

- Я оцениваю в целом позитивно, потому что в заявлении, которое было распространено по итогам переговоров, говорится, что по гуманитарным соображениям объявляется режим прекращения огня, а также, что имело принципиальную важность и это была позиция Азербайджана, что начинаются субстантивные переговоры между Арменией и Азербайджаном и подтверждается неизменность формата переговоров, - заявил Алиев телеканалу РБК.