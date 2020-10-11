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Милиция Беларуси усилила меры безопасности из-за возможных протестов в воскресенье

Представитель МВД сообщила, что правоохранители несут службы в усиленном режиме из-за призывов к протестным акциям
Ася КУЗНЕЦОВА
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Чемоданова вновь обратилась с просьбой не откликаться на призывы участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях

Чемоданова вновь обратилась с просьбой не откликаться на призывы участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях

Фото: REUTERS

В воскресенье, 11 октября, милиция Беларуси объявила о работе в усиленном режиме на фоне призывов к проведению протестной акции. Об этом сообщила официальный представитель МВД республики Ольга Чемоданова.

- Сотрудники органов внутренних дел в воскресенье несут службу в усиленном режиме для обеспечения правопорядка и дорожной безопасности во время проведения несанкционированных массовых мероприятий, - заявила Чемоданова.

Представитель МВД Беларуси также отметила, что милиция может задействовать спецтехнику, если того потребует обстановка.