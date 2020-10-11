Учёные РАН назвали главную версию загрязнения воды на Камчатке

Одной из вероятных причин загрязнения воды в Авачинском заливе на Камчатке могли стать токсичные водоросли, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

- Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач — провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы, - сообщил Озеров после совещания в правительстве региона. Его слова опубликовала пресс-служба исполнительного органа на своём сайте.