Вирусолог назвал сроки наступления пика заболеваемости коронавирусом в России

Рост заболеваемости COVID-19 в РФ может достичь пика через неделю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рост числа заражённых коронавирусом в России может достичь пика уже через неделю, а затем выйти на плато и начать снижаться, заявил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн. Он отметил, что подобный сценарий возможен при соблюдении противоэпидемических мер.

- Я думаю, что ещё неделю будет подниматься, потом ляжет на плато какое-то время и начнёт снижаться. Это только в том случае, если нынешние противоэпидемические меры будут соблюдаться. Если они не будут помогать, они будут ужесточаться, - заявил Альтштейн в беседе с РИА Новости.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что в России ежесуточное число новых заражённых впервые за всё время пандемии COVID-19 составило 13 тысяч. За сутки скончались 149 человек, а выздоровели 4 240 человек. Российские врачи смогли вылечить с момента начала пандемии коронавируса в стране более одного миллиона человек.