Глава банка рассказал, в какой валюте лучше хранить сбережения

Банкир дал совет, в какой валюте лучше хранить сбережения Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предсказать колебания валютных курсов бывает слишком трудно, поэтому лучше хранить сбережения в той валюте, в которой они позже будут потрачены, заявил глава Росбанка Илья Поляков.

- Если говорить о валюте для сохранения сбережений, то лучше всего, на мой взгляд, придерживаться принципа валютной диверсификации и ориентироваться на ту валюту, в которой средства могут быть потрачены в будущем, - сказал банкир в беседе с РИА Новости.

Он также отметил, что розничным клиентам тяжело разбираться в трендах валютных курсов и предсказывать свой доход на валютных операциях. При этом Поляков отметил, что валютные вклады розничных клиентов составляют около 10%, и рассказал, что большинство хранит деньги в долларах, популярностью также пользуются евро и фунты стерлинга.

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