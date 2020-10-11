В какой валюте хранить свои сбережения, рассказал банкир

Специалисты рассказали, в какой валюте хранить сбережения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Росбанка Илья Поляков рассказал о том, в какой валюте лучше хранить свои сбережения. Он отметил, что колебания валютных курсов слишком хаотичны и непредсказуемы на данный период, поэтому нужно выбрать именно тот курс международной валюты, в котором средства могут быть потрачены в будущем.

«Если говорить о валюте для сохранения сбережений, то лучше всего, на мой взгляд, придерживаться принципа валютной диверсификации и ориентироваться на ту валюту, в которой средства могут быть потрачены в будущем», — говорит банкир.

Банкир отметил, что гражданам России в данный момент сложно ориентироваться в рыночной системе и трендах из-за нестабильных показателей ведущих валют. Но при этом он отметил, что «выбор валюты для инвестирования в соответствии с валютой будущих расходов снижает риск изменения курса в планировании бюджета».

Он рассказал, что многие граждане отдают предпочтение доллару, евро, но есть и те кто считает, что более стабильный и безопасный вклад будет в фунтах стерлингов и экзотических валютах, сообщает РИА Новости.

Ранее эксперт по фондовому рынку компании «БКС Брокер» Дмитрий Бабин сообщал, что лучшей валютой для вкладов является швейцарский франк.