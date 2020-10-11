Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2021 году

Опубликовано расписание ЕГЭ в 2021 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-служба Рособрнадзора сообщает, что основной период ЕГЭ-2021 традиционно пройдет с 24 мая по 1 июля.

Сами расписания единого государственного экзамена (ЕГЭ), основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) на 2021 год уже опубликованы для общественного обсуждения.

«В соответствии с проектом расписания ЕГЭ, планируется, что в 2021 году экзамены традиционно пройдут в три этапа: досрочный (с 22 марта по 16 апреля), основной (с 24 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 17 сентября)», - говорится в сообщении.

В документе сказано и о нововведениях. Так, произойдет разделение экзамена по информатике и ИКТ в основной период на два дня (18 и 19 июня), что связано с переводом этого экзамена в компьютерную форму. Отмечается, что в каждом из периодов проведения экзаменов предусмотрены резервные сроки.

Согласно порядку государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, выпускники прошлых лет сдают ЕГЭ в досрочный период и резервные сроки основного периода ЕГЭ, выпускники текущего года сдают экзамены в основные сроки основного периода.

Если выпускные экзамены у учащихся пересекаются, то они имеют право сдать их в резервные сроки. Для таких исключений по иным причинам нужны подкрепляющие документы и решение государственной экзаменационной комиссии.

Согласно правилам выпускных экзаменов, выпускники, получившие неудовлетворительную оценку, имеют право пересдать экзамен в резервные дни.

Заявления от учащихся на участие в ЕГЭ и ГВЭ-11 принимаются до 1 февраля 2021 года, на участие в ОГЭ и ГВЭ-9 документы можно подать до 1 марта 2021 года.

Роспотребнадзор решил провести консультации по подготовке к ЕГЭ-2021 для учащихся. Они пройдут в течение октября. Экзаменационные материалы будут доступны и на официальных страницах ведомства ВКонтакте и на YouTube.