Последние новости о загрязнении Тихого океана на Камчатке на 12 октября 2020: что происходит сейчас

В водах у Камчатки погибли тысячи морских обитателей. Фото: Анна Стрельченко/ТАСС

В конце сентября серферы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже в акватории Авачинского залива. Позже жители Камчатки распространили в сетях фото и видео с трупами морских обитателей, которые покрыли пляж.

К решению проблемы привлекли сотрудников многих ведомств. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Профильные специалисты взяли пробы воды для анализа. Минприроды опубликовало результаты исследований. Ученые обнаружили превышение некоторых загрязняющих веществ - фосфат-ион в 10,8 раз, железа общего в 6,7 раза, фенола общего в 2,9 раза. Теперь свое мнение о ЧП выразил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

- Полной ясности пока нет. Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач - провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы. Красный прилив - это не значит, что вода красная, это общее название явления, когда выделяются сильные токсины. Они могут влиять на придонные организмы, рыб и во многих случаях - на человека. Если они находятся в воде, и она попадает на вас, можно получить ожог, - заявил Озеров.

Днем ранее Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что с помощью спутниковых снимков удалось вычислить судно, которое "сбрасывало воду" в данном районе 23 сентября. Однако чиновник уточнил, что "объём [сброса] очень незначительный" и "он не мог привести к эффекту, наблюдаемому по всей акватории".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Прошел по пляжу на Камчатке 4 километра – ни желтой воды, ни запаха, ни мертвых животных»

Главный редактор Russia Beyond Всеволод Пуля лично побывал на том самом Халактырском пляже и рассказал, что увидел своими глазами (подробности)