Задержанных в Минске журналистов «Комсомольской правды-Беларусь» отпустили из РУВД

Журналистов «Комсомольской правды-Беларусь» отпустили из РУВД Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Задержанных 11 октября на акциях протеста журналистов «Комсомольской правды-Беларусь» отпустили из Октябрьского РУВД в Минске.

Ранее сообщалось, что представители ОМОН задержали корреспондента «Комсомолки» Алесю Добыш и фотографа Святослава Зоркого. Из посадили в автозаки и отправили в отделение РУВД. Там прошла проверка документов представителей СМИ, были сделаны фото, после чего сотрудников «Комсомолки» отпустили.

Также отпустили и корреспондента Павел Мицкевич, задержанного в Гомеле.

Напомним, что в воскресение в Минске прошли акции протеста возле стелы «Минск-город герой». Представители силовых структур предприняли попытку разогнать митингующих, использовав при этом водометы. При этом были задержаны журналисты ведущих информационных агентств Белоруссии и России.

Массовые демонстрации начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа. \