Татьяна Тарасова честно прокомментировала выступление Ольги Бузовой в "Ледниковом периоде"

Ольга Бузова и ее партнер, олимпийский чемпион Сочи-2014 Дмитрий Соловьев Фото: Михаил ФРОЛОВ

По итогам второго выпуска шоу "Ледниковый период" свой комментарий к прокату Ольги Бузовой и ее партнера, олимпийского чемпиона Сочи-2014 Дмитрия Соловьева, дала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Она традиционно находится среди членов жюри этого проекта.

Тарасова отметила важный для участников момент:

- Когда говоришь про дуэтный танец, то хочется все-таки видеть дуэт. Такая пауза. Чем больше артист, тем больше пауза, конечно, я понимаю. Но это очень большая пауза. Очень большая! - поделилась своим мнением Татьяна Анатольевна.

И подводя итог, она сказала, что теперь за этот дуэт, Бузова/Соловьев, ей больше не страшно. Потому что все впереди у этих участников шоу:

- Все остальное было сделано как-то на бегу, на ходу… Мне сегодня не было за вас страшно. Но у вас еще все впереди, дорогие товарищи, - сказала звездный тренер.

Напомним, что в шоу "Ледниковый период" в новом сезоне ведущими являются олимпийские чемпионы Алина Загитова и Алексей Ягудин. А вот дуэт Бузова - Соловьев пока находится на низких позициях после двух выпусков телепроекта, занимая последнее место.