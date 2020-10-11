Люди с ожирением переносят коронавирус тяжелее, заявили в Минздраве

Ожирение может стать причиной тяжелого течения коронавирусной инфекции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что люди, страдающие ожирением, имеют на 113% большую вероятность попадания в больницу из-за осложнений с коронавирусом.

«Современные исследования, проведенные на почти 400 тысячах пациентов, показывают, что люди, страдающие ожирением, имеют на 113% большую вероятность попадания в больницу, на 74% большую вероятность попадания в реанимацию, и на 48% большую вероятность смерти при коронавирусе», - написал он в своем Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что ряд и других заболеваний, ассоциированных с избыточной массой тела, которые также предрасполагают к заражению коронавирусной инфекцией. В их число входит сердечно-сосудистые заболевания.

Салагай также отметил, что проверить, есть ли у вас избыточная масса тела очень легко. Для этого потребуется соответствующий индекс.

«Нужно массу тела (в килограммах), разделить на рост в квадрате (в метрах). Если эта величина составляет свыше 25, то нужно обратить на это внимание. Если свыше 35-40 - это повод для серьезного волнения», - написал Салагай.