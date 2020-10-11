Эксперты объяснили, почему россияне стремительно толстеют Фото: Евгения ГУСЕВА

11 октября отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. В России эта проблема, как и во всем мире, стоит очень остро. По данным Роспотребнадзора, за последние восемь лет число россиян, больных ожирением, выросло в два раза.

Врачи и диетологи в один голос заявляют, что ожирение — это не только косметическая проблема. Оно провоцирует многие серьезные заболевания. У ожирения сразу несколько причин.

В первую очередь – это недостаток движения или гиподинамия. Транспортные средства стали очень доступны и люди ленятся пройти лишнюю сотню метров пешком. Даже во время прогулок многие предпочитают электросамокаты.

Вторая причина – пропаганда бодипозитива. Видя на обложке журнала модель, весом в 150 килограммов, человек не видит ничего проблемного в своей полноте.

- Вместо социальной рекламы, направленной на борьбу с ожирением, мы видим широкомасштабные рекламные кампании ведущих брендов, направленные на поддержку людей с лишним весом. А параллельно из рекламы убирают пропаганду красивых и спортивных тел, - отмечает в беседе с NEWS.ru Алексей Калинчев, врач-эндокринолог и диетолог.

Третья причина – расстройство пищевого поведения. Люди едят не испытывая чувства голода, просто ради получения положительных эмоций. В результате таких перекусов превышается суточная калорийность и возникает избыточный вес.

- Часто пациенты объясняют лишний вес дисбалансом гормонов в организме. Но только у 5% это подтверждается. Тем людям, у которых есть генетическая предрасположенность к ожирению, стоит тщательно следить за своим рационом, - заключила Олеся Гурова, доцент кафедры эндокринологии Сеченовского университета, кандидат медицинских наук.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог и кандидат медицинских наук Инна Кононенко в интервью Пятому каналу назвала ТОП продуктов, которыми ни в коем случае нельзя завтракать. Они могут привести к ожирению из-за большого содержания сахара.