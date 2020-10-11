Леонид Рошаль призвал соблюдать масочный режим

Рошаль подчеркнул, что регулярная смена защитной маски может предостеречь от заражения коронавирусом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль - в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым рассказал о влиянии ношения масок в период коронавирусной инфекции в стране. Он отметил, что правила созданы не просто так и его удивляет почему люди пренебрежительно относятся к эпидемиологическим правилам.

«Но меня абсолютно удивляют те, кто собирается сейчас в большие компании. И все - без масок. Маски - это же так просто! Это так не дорого», - сказал Рошаль.

Он подчеркнул, что регулярная смена защитной маски может предостеречь от заражения коронавирусом не только самого носителя, но близких ему людей.

«Если два человека рядом - в масках, процент возможного заражения уменьшается во много раз», - заявил врач.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии напомнил о ситуации, когда социальное дистанцирование не помогает, и именно поэтому маска является единственным способом защиты.

«Посмотрите, что в метро происходит, в поездах. Там невозможно дистанцию соблюдать. Правда, сейчас народу чуть поменьше, но все равно там надо иметь масочный режим», - считает Леонид Рошаль.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. За все время новой инфекцией заразилось свыше 37 миллионов человек в мире. Более одного миллиона жителей планеты стали жертвами коронавируса.

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