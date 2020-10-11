Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Леонид Рошаль призвал соблюдать масочный режим

Врач напомнил, что соблюдение эпидемиологических правил поможет снизить риск заражения коронавирусом
Анастасия РЫШКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Рошаль подчеркнул, что регулярная смена защитной маски может предостеречь от заражения коронавирусом

Рошаль подчеркнул, что регулярная смена защитной маски может предостеречь от заражения коронавирусом

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль - в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым рассказал о влиянии ношения масок в период коронавирусной инфекции в стране. Он отметил, что правила созданы не просто так и его удивляет почему люди пренебрежительно относятся к эпидемиологическим правилам.

«Но меня абсолютно удивляют те, кто собирается сейчас в большие компании. И все - без масок. Маски - это же так просто! Это так не дорого», - сказал Рошаль.

Он подчеркнул, что регулярная смена защитной маски может предостеречь от заражения коронавирусом не только самого носителя, но близких ему людей.

«Если два человека рядом - в масках, процент возможного заражения уменьшается во много раз», - заявил врач.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии напомнил о ситуации, когда социальное дистанцирование не помогает, и именно поэтому маска является единственным способом защиты.

«Посмотрите, что в метро происходит, в поездах. Там невозможно дистанцию соблюдать. Правда, сейчас народу чуть поменьше, но все равно там надо иметь масочный режим», - считает Леонид Рошаль.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. За все время новой инфекцией заразилось свыше 37 миллионов человек в мире. Более одного миллиона жителей планеты стали жертвами коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доктор Мира Леонид Рошаль о ситуации с коронавирусом в России: Народ, хватит жить на авось!

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Президент Национальной медицинской палаты - в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым (подробности)

Распространение коронавируса в мире