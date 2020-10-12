Число заболевших коронавирусом в России на 12 октября 2020 года составило 13634 человека

Важные новости о коронавирусе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Официальное число заболевших коронавирусом в России на 12 октября 2020 года составило 13 634 человека. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с covid-19.

Отмечается, что инфицированных вирусом выявили во всех регионах страны. Среди зараженных 26,3% не имеют клинических проявлений болезни. Также в РФ зафиксировано 149 летальных исходов, а полностью выздоровел 4 240 человек.

Ранее сообщалось, что эпидемия коронавируса, скорее всего, закончится к лету 2022 года. Такое мнение kp.ru высказал врач-эпидемиолог Михаил Фаворов. Также он добавил, что нынешний подъем имеет абсолютно сезонный характер.

- Мы находимся в самом начале этого подъема. Пик у нас будет в ноябре-декабре, потому что мы находимся в Северном полушарии. Во время известной все пандемии «испанки», начавшейся в 1918 году, самый большой и тяжелый подъем был в следующем – в 1919 году. Поэтому мы ожидаем более высокий подъем по сравнению с февралем-мартом-апрелем, - объяснил врач.

Вирусолог Анатолий Альтштейн между тем считает, что рост количества зараженных коронавирусом в России достичь пика уже через неделю. Затем заболеваемость в стране выйдет на плато и начнет снижаться. Доктор подчеркнул, что этот сценарий возможен при соблюдении всех мер безопасности.