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Леонид Рошаль объяснил, как Китаю удалось избежать второй волны коронавируса

Доктор отметил, что жители восточных стран более дисциплинированы
Анастасия РЫШКОВА
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Дисциплина помогла избежать Китаю второй волны коронавируса

Дисциплина помогла избежать Китаю второй волны коронавируса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль - в беседе с обозревателем KP.RU Александром Гамовым рассказал почему Китаю удалось избежать второй волны коронавируса. Он отметил, что жители Китая, Кореи, Японии более дисциплинированны в отличии от жителей европейских государств.

«Меня всегда удивляло раньше в Японии (а я не раз там бывал), когда видел, как люди ходят по улице в масках. Это там было и 10, и 15 лет назад. Это есть элемент культуры. Они понимают, что, если больны, могут заразить кого-то. Или - сами заразиться. И ходят в масках», - сказал Рошаль.

Он напомнил, что сама культура Китая подразумевает дисциплину.

«В Китае, - там очень большую роль играет элемент административной дисциплины, и результат, конечно, лучше. Плюс - культура», напомнил доктор.

Напомним, что вспышка короновирусной инфекции произошла в китайском городе Ухань осенью 2020 года. Через несколько месяцев стало понятно, что новая болезнь распространяется слишком быстро. В марте 2021 года ВОЗ объявила о мировой пандемии коронавируса.

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