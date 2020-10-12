Коронавирус в России, последние новости на 12 октября 2020 года: Пандемия COVID-19 закончится к лету 2022, считают ученые

Коронавирус в России, последние новости на 12 октября 2020 года: Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пандемия коронавируса, скорее всего, закончится лишь к лету 2022 года. Об этом заявил Kp.ru доктор медицинских наук Михаил Фаворов. Также он отметил, что рост числа заболевших на данный момент носит сезонный характер, а пик заболеваемости коронавирусом в России произойдет в ноябре-декабре этого года. Сайт kp.ru собрал последние новости о коронавирусе в России на 12 октября 2020 года

Во время печально известной «испанки», которая началась в 1918 году, наиболее тяжелый подъем был в следующем - в 1919-м, напомнил Михаил Фаворов. Именно поэтому эксперты в скором времени ожидают более высокий подъем по сравнению с минувшей весной.

Между тем, по мнению его коллеги вирусолога Анатолия Альтштейна рост числа заражённых коронавирусом в России может достичь пика уже через неделю, затем заболеваемость выйдет на плато и начнет постепенно снижаться. Врач подчеркнул, что подобный сценарий возможен при соблюдении противоэпидемических мер.

Одной из таких мер является использование средств индивидуальной защиты – так, доктор Леонид Рошаль призвал жителей России соблюдать масочный режим. Врач напомнил, что соблюдение эпидемиологических правил поможет уберечь жизни и здоровье людей и снизить риск заражения коронавирусом.

Британские ученые назвали еще три возможных симптома, указывающих на заражение людей коронавирусом: это боль в мышцах, быстрая утомляемость, а также появление волдырей на ногах.

Сегодня в стране ежесуточное число новых заражённых впервые за всё время пандемии превысило 13 тысяч, общее количество инфицированных достигло отметки в 1 298 718 человек. За минувшие сутки от коронавируса или осложнений после него умерли 149 человек, а всего за время эпидемии от вируса погибли 22 597 пациентов. Выздоровели за один день 4 240 россиян.