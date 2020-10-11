Мария Захарова назвала цель внешней политики России

Захарова назвала цель внешней политики России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель российского МИД Мария Захарова назвала гармонизацию международных отношений основной задачей внешней политики России.

«Не в этом состоит суть нашей внешней политики и нашей внутренней, чтобы доказать отсутствие у них (Запада. — RT) морального права быть лидерами в правочеловеческой области, не в этом же состоит», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Мария Захарова уточнила, что задача Российской Федерации заключается в гармонизации международных отношений и «выстраивании такого базиса международных дел, который позволял бы сосуществовать странам с разными системами, с разным уровнем развития».

В сентябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что на протяжении уже нескольких лет в адрес России звучат бездоказательные обвинения в совершении кибератак. Он подчеркнул, что для подобного рода заявлений нет никаких оснований. Лавров также напомнил, что Россия выступает за профессиональное и конструктивное обсуждение всех имеющихся проблем и претензий за столом переговоров.