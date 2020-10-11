Прокурор Минска назвал число привлеченных к ответственности из-за протестов

Около трех тысяч человек привлечены к административной ответственности с начала несанкционированных акций протеста в августе. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Прокурор Минска Олег Лаврухин заявил, что около трех тысяч человек привлечены к административной ответственности с начала несанкционированных акций протеста в августе после президентских выборов.

«Мы можем говорить, что сегодня уже привлечено к ответственности только по городу Минску - к административной ответственности - за весь этот период (с начала акций протеста 9 августа – ред.) около трех тысяч человек», - рассказал Лаврухин в интервью телеканалу СТВ, которое показано в воскресенье, 11 октября.

Он отметил, что две трети задержанных подверглись наказанию в виде ареста, а остальные - более тысячи человек получили административные штрафы по статье 23.34 (За незаконное участие и организацию несанкционированных массовых мероприятий).

Напомним, что акции протеста начались в Белоруссии после выборов президента 9 августа. Тогда несогласные с результатами голосования граждане страны вышли на улицы городов. Мирные демонстрации превратились в столкновения с ОМОН и милицией.

Демонстрации в Белоруссии проходят до сих пор. Преимущественно митингующие выбирают для акций протеста выходные.