Cколько коронавирус может быть активным на коже человека, определили ученые

Ученые определили насколько долго на коже человека могут находиться различные вирусы. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В лабораториях японского вуза Киото была создана модель, которая позволила ученым определить, насколько долго на коже человека могут находиться различные вирусы.

Для испытаний были выбраны вирусы гриппа А и коронавируса. Оказалось, что вирус гриппа не может оставаться активным даже 2 часа, но новый коронавирус сохраняет свое опасное воздействие на человека более 9 часов. Исследование опубликовано в журнале Clinical Infectious Diseases.

Специалисты напомнили, что оба вируса могут удаляться с поверхности кожи при помощи антисептиков и других дезинфицирующих средств.

ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта 2020 года. За все время в мире заразилось новой инфекцией свыше 37 миллионов человек. Более одного миллиона стали жертвами COVID-19.