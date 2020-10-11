В Нагорном Карабахе заявили о гибели 25 мирных жителей

Власти Нагорного Карабаха сообщили о 25 погибших. Фото: Предоставлено посольством Азербайджана в России

Омбудсмен непризнанной НКР Артак Бегларян заявил на брифинге, что за две недели военных действий между Азербайджаном и Арменией погибли 25 человек.

«В результате нанесения ударов по гражданскому населению у нас всего 25 погибших, из которых девять женщин и один ребенок. И не менее 102 раненых», — сообщил Бегларян брифинге.

Напомним, что 27 сентября началось вооруженное столкновение между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха. Страны перекрестно обвинили друг друга в развязывании военных действий.

Страны ОБСЕ неоднократно призывали власти Армении и Азербайджана сесть за стол переговоров. По инициативе российской стороны 9 октября в Москве была организована консультация для обсуждения вопроса по прекращению огня. Представители МИД двух стран договорились о перемирии начиная с 10 октября.