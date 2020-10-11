Twitter счел пост Трампа об иммунитете к коронавирусу вводящим в заблуждение

Twitter посчитал пост Трампа вводящим в заблуждение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент США Дональд Трамп опубликовал в воскресенье, 11 октября пост в Twitter. Глава Белого дома рассказал, что у него выработался иммунитет к коронавирусу и он больше не может заразить им окружающих. Но руководство социальной сети посчитало публикацию главы США вводящей в заблуждение информацией о коронавирусе.

«Полное и абсолютное заключение врачей Белого дома вчера. Это означает, что я не могу его [коронавирус] получить (иммунитет) и не могу его передать. Очень здорово знать» - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Но через несколько часов к публикации было добавлено уведомление, в котором говорится, что данный «твит нарушил правила Twitter о распространении вводящей в заблуждение и потенциально пагубной информации относительно COVID-19. Однако Twitter считает, что в интересах общественности может быть, чтобы этот твит оставался доступным».

Напомним, что 1 октября Дональд Трамп сам сообщил о том, что он и его супруга заразились коронавирусом. Глава Белого дома был госпитализирован. Врачи заявили, что американский лидер находится под постоянным присмотром и его состояние оценивается, как стабильное.

В субботу, 10 октября, лечащий врач Трампа заявил, что президент больше не представляет опасности для окружающих.