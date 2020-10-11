Двум арестованным по делу о протестах в Белоруссии изменили меру пресечения

Меру пресечения изменили двум заключенным после визита Лукашенко. Фото: телеграм-канал «Пул первого»

Двум арестованным по делу о беспорядках в Белоруссии изменили меру пресечения после визита в СИЗО КГБ президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщил в воскресенье телеканал «Беларусь 1».

Меру пресечения изменили директору компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу и политологу Юрию Воскресенскому. Их отпустили под домашний арест. Воскресенский рассказал, что президент Белоруссии поручил ему подготовить предложения поправок в конституцию страны и варианты освобождения людей, которые «оказались не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе».

Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября посетил СИЗО КГБ. Белорусский лидер встретился там с экс-претендентом на пост главы республики Виктором Бабарико, членом президиума координационного совета юристом Лилией Власовой и координаторос оппозиционного штаба Юрием Воскресенским.

Всего на встрече присутствовало 11 человек. Отмечается, что целью встречи было - «услышать мнение всех». Присутствующие обсудили конституционную реформу.