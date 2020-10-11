Католическая церковь причислила юного компьютерного гения к лику блаженных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Католическая церковь в Италии причислила к лику блаженных умершего в 2006 году в возрасте 15 лет компьютерного гения Карла Акутиса. Об этом в воскресенье, 11 октября, передает телеканал «Россия 24».

Юный эксперт при жизни создал сайт-каталог евхаристических чудес – именно для этого он научился программированию. Как рассказывала мать Карла, мальчик был обычным подростком, любил играть в компьютерные игры и футбол, однако всегда имел непреодолимое желание помогать ближним: всю свою сознательную жизнь он помогал бездомным и обездоленным, занимался с детьми из неблагополучных семей, защищал одноклассников, которых обижали другие ученики, отдавал деньги нищим.

Католическая церковь объявила, что Карло Акутис творил чудеса не только при жизни, но после смерти. Считается, что после его похорон якобы смогла забеременеть бесплодная женщина, другая женщина, присутствовавшая на церемонии захоронения мальчика чудесным образом излечилась от рака. Семь лет назад в честь Карла Акутиса проводили молебен, во время которого, по словам священнослужителей, исцелился мальчик с врожденной аномалией поджелудочной железы.

Именно поэтому погибшего юного гения решили причислить к лику блаженных. Следующий шаг – причисление к лику святых.