Сборная России сыграла с Турцией. Фото: REUTERS

В воскресенье, 11 октября, в Москве на поле стадиона "ВТБ Арена" был сыгран матч 3 тура Лиги Наций. Россияне принимали на своем поле сборную Турции. После двух побед в сентябре 2020 года наши в начале октября проиграли 1:2 команде Швеции в товарищеской игре. Но поединок с турками стал первой из двух официальных встреч октября для команды Станислава Черчесова.

Счет в этой игре на 28-й минуте поединка сборная России открыла счет после точного удара Миранчука. Голевой пас - у Романа Зобнина. На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу россиян.

Однако удержать победу наши не смогли - на 62-й минуте матча Кенан Караман, играющий за немецкую "Фортуну", поразил ворота Антона Шунина после ошибки наших в обороне. Россияне упустили Карамана, а тот хитро попал в ворота.

До конца поединка счет не изменился. И после трех встреч Лиги Наций у нашей команды - 7 очков. Следующий поединок пройдет 14 октября. В Москве наши примут команду Венгрии.

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