Раскрыта опасность стирки во время эпидемии коронавируса Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Женщины больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией, потому что делают больше работы по дому, в частности, чаще занимаются стиркой. Такой вывод сделали ученые из британской группы SPI-B, пишет издание Daily Mail.

Специалисты отметили, что коронавирус может оставаться активным на тканях и поверхностях до трех суток. Женщины, сами того не подозревая, вдыхают его частицы, которые находятся в каплях, при стирке, уборке или приготовлении пищи.

Наибольшему риску подвержены хозяйки из нуклеарных семей, которые проживают в одном доме или квартире с людьми разных поколений, отметили ученые. Однако заразиться рискуют и те, кто живут отдельно от родственников, воспитывая детей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала главную ошибку россиян при обращении к врачам за анализами на определение коронавируса: жители страны слишком медлят с этой важной процедурой. Дело в том, что при сдаче анализом мазок берут из носа, но если человек сделает тест не своевременно, то инфекция успеет спуститься в легкие, соответственно, в мазке ее не найдут.