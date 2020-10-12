Синоптики рассказали об аномальной погоде в России для середины октября Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ

Вторая декада текущего месяца будет аномально теплой на всей территории России. О необычной погоде для середины октября рассказал в понедельник, 12 октября, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

- Вся вторая декада октября по всей нашей стране будет теплой. То есть аномалии будут наблюдаться везде положительные, будет теплее климатических значений, - отметил синоптик в интервью РИА Новости.

Он напомним, что аномалиями называют отклонения температурных показателей от нормы, однако нормы для разных частей огромной России разные.

Специалистов не перестает удивлять погодой Якутия: на севере российского региона температура во второй декаде месяца поднимется выше нуля, что очень редко для этого времени года. Температурная норма будет превышена на восемь-десять градусов.

Ранее в Гидрометцентре предупреждали, что среднемесячная температура воздуха в октябре будет превышать средние многолетние значения на 1–2 градуса в европейской и на большей части азиатской территории государства.