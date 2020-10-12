Эпидемиолог назвал сроки окончания пандемии COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

С каждым днем в России растет число новых зараженных коронавирусной инфекцией, ситуация с пандемией как у нас, так и во всем мире усложняется. В эфире Радио «Комсомольская правда» эпидемиолог и доктор медицинских наук Михаил Фаворов сообщил, что эпидемия завершится только к лету 2022 года.

- Скорее всего, в конце этого и начале следующего года будет высокая вспышка. В конце 2021 – начале 2022 – вспышка относительно небольшая. Значит, ситуация стабилизируется только к лету 2020 года. Однако жить так, как прежде, мы уже никогда не будем. Эта эпидемия всё изменила, - отметил врач.

Михаил Фаворов объяснил, что имеет в виду глобальные изменения в характере работы и взаимоотношений между людьми. Все известно, что коронавирус оказал влияние на физической здоровье людей, однако важно и его негативное влияние на психику масс.

- Ничего не проходит бесследно. Воздействие эпидемии на психологию масс - тоже огромное! Этот эффект очевиден, но его надо изучать и осмыслять, - добавил эпидемиолог.

Напомним, вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что суточный прирост инфицированных коронавирусом в России может достичь пика уже через неделю, а затем выйти на плато и начать снижаться, однако это возможно только при соблюдении требований санитарных врачей.

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Пандемия COVID-19 закончится к лету 2022 года. Но к прежней жизни мы уже не вернемся

О том, каковы шансы человечества победить коронавирус, в эфире “Радио “Комсомольская правда” (97,2 FM) рассказал эпидемиолог, доктор медицинских наук Михаил Фаворов (подробности)