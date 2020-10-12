В России упростили получение гражданства для иностранцев с детьми-россиянами

В России упрощается порядок получения гражданства для иностранцев, имеющих детей-россиян Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Иностранцы, которые имеют совершеннолетних дееспособных детей-россиян, с сегодняшнего дня могут получить гражданство России в упрощенном порядке. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации 12 октября.

Новый закон устанавливает возможность получения гражданства России по упрощенной схеме без соблюдения условия о сроке проживания на территории страны для иностранных граждан, которые проживают в России и имеют дееспособных детей-россиян, достигших возраста 18 лет. Ранее в законе был предусмотрен такой упрощенный порядок, однако лишь для иностранцев с нетрудоспособными детьми.

Документ также предусматривает снятие отдельных ограничений для иностранных граждан, которые являются носителями русского языка по подаче заявлений о выдаче уведомления о возможности получения гражданства в МВД.

Еще одно нововведение – проведение обязательной дактилоскопии (взятие отпечатков пальцев) для иностранцев и лиц без гражданства, которые хотят получить российский паспорт. Власти ввели такую меру для обеспечения безопасности России и противодействия проникновению в страну террористов.