Бессимптомно переболевшие коронавирусом сообщили о странных ощущениях

Бессимптомные больные коронавирусом описали свои ощущения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Люди, переболевшие коронавирусной инфекцией в бессимптомной форме, сообщили о странных ощущениях во время болезни. Оказалось, что даже бессимптомные носители могут иметь признаки заболевания, но не придавать им значения, сообщает сайт mk.ru.

Пациенты вспомнили, что незадолго до получения положительного результата теста на коронавирус они чувствовали необычное для себя переутомление и головную боль.

- Дней за пять до того, как мне поставили диагноз, я чувствовала сильную усталость. Хотела просто лечь и не вставать, но тогда подумала, что просто переработала, - рассказала в интервью изданию Анна.

Зафиксированы также случаи, когда бессимптомно переболевшие коронавирусом столкнулись с отсроченными долговременными проблемами со здоровьем. Врачи связали это с инфекцией. Собеседница сайта Светлана рассказала, что чувствовала себя плохо с середины минувшие лета: женщину преследовали постоянная усталость, потливость. Кроме того, она резко похудела. После обследования у Светланы выявили гормональный сбой.

- Мне предложили сдать анализы на антитела, раз уж прохожу обследование, и оказалось, что IgG зашкаливает. А это значит, что я когда-то переболела бессимптомно. Доктор сказал, что мое теперешнее состояние может быть следствием перенесенного на ногах коронавируса, - вспоминает она.

Как ранее сообщал сайт Kp.ru, по мнению эпидемиолога и доктора медицинских наук Михаила Фаворова, пандемия коронавирусной инфекции завершится только к лету 2022 года – тогда заболеваемость постепенно пойдет на спад.