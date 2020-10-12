Актуальные во время пандемии коронавируса товары могут включить в потребкорзину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Товары и услуги, которые приобрели особую актуальность во время пандемии коронавируса, могут включить в потребительскую корзину. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на главу Росстата Павла Малкова.

При расчете индекса потребительских цен эксперты ведомства собирают данные по 520 видам продовольственных и непродовольственных товаров и услуг. Актуальность и состав потребкорзины регулярно проверяется.

- Набор пересматривает ежегодно. В настоящее время мы видим необходимость включения ряда услуг цифровых сервисов и еще около 30 товаров. Индекс постоянно должен соответствовать реальному потреблению, тогда он будет отражать реальные изменения в экономике, - отметил Павел Малков.

Часть новых товаров и услуг, которую хотят внести в потребкорзину, имеет непосредственную связь с эпидемией коронавирусной инфекции. Речь, в частности, идет об антисептиках для рук, гелях для душа и дезинфицирующих средствах.

Кроме того, со следующего год Росстат хочет следить за ценами на подписки на тематические цифровые пакеты телеканалов и медиасервисов. Также в потребительскую корзину могут попасть услуга проживания в хостелах – их популярность выросла на фоне введённых в стране мер борьбы с коронавирусом, ведь в этом году жители России отдыхали на родине.