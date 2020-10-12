Билл Гейтс назвал единственный способ возвращения человечества к нормальной жизни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основатели корпорации Microsoft Билл Гейтс назвал единственный способ возвращения человечества к нормальной жизни. По его мнению, это может обеспечить только сверхэффективная и доступная для всех вакцина от коронавирусной инфекции. Об этом американский предприниматель заявил в эфире телекомпании NBC.

- Единственный путь, по которому человечество сможет вернуться к норме, - это получение вакцины от коронавируса, суперэффективной и доступной для многих людей. Только это позволит покончить с заболеванием в мировом масштабе, - сказал Билл Гейтс, отвечая на вопрос о том, что необходимо миру для окончательного преодоления последствий эпидемии и нормализации жизни.

Напомним, что Билл Гейтс и его супруга Мелинда возглавляют благотворительный фонд, выделивший несколько сотен миллионов долларов на борьбе с коронавирусом. Ранее предприниматель говорил, что пандемия закончится в лучшем случае в 2022 году, однако для этого необходимо в течение 2021 года сбить показатели распространения инфекции.