В России вступили в силу изменения в федеральный закон "О ломбардах" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России 12 октября 2020 года вступили в силу изменения в федеральном законе "О ломбардах".

Теперь, согласно поправкам, сумма займа, которую выдает ломбардом под залог какого-либо имущества, не может превышать сумму оценки заложенного предмета.

Кроме этого, устанавливается, что ломбард может реализовать невостребованную вещь дороже 300 тысяч рублей (ранее цена не должна была превышать сумму в 30 тысяч рублей) только путем продажи с открытых торгов, если на именно на этот предмет обращено взыскание. В иных случаях форма и порядок реализации невостребованной вещи определяются решением ломбарда.