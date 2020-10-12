Названы регионы России с самым доступным дизельным топливом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Купить больше всего литров дизельного топлива, согласно среднемесячным зарплатам, могут россияне, которые проживают в Ямало-Ненецком автономном округе, а меньше всего – жители Ивановской области.

Отмечается, что разница в цене этого продукта в разных регионах страны превышает 30%. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.

Больше всего дизтоплива на свою зарплату могут позволить купить жители:

1. Ямало-Ненецкого округа (1 875 литров в месяц),

2. Москвы (1 760 литров),

3. Чукотского АО (1 689 литров),

4. Магаданской области (1 472 литра).