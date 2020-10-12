Попова объяснила особенности вакцины «Вектор» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова объяснила, в чем на самом деле заключается особенность российской вакцины против коронавирусной инфекции, созданной центром "Вектор".

По словам руководителя ведомства, сыворотка лучше всего подойдет людям старшего поколения, а также тем, у кого есть хронические заболевания. Об этом она рассказала в интервью "Российской газете".

Также Попова отметила, что российская вакцина от covid-19 синтетическая, естественного живого белка, а также фрагментов вируса в ней нет. Именно по этой причине она намного лучше подойдет именно пожилым людям.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что российские ученые первые в мире создали сыворотку против "ковида". Она прошла все необходимые исследования и испытания, где доказала свою эффективность в борьбе с инфекцией и безопасность для людей.