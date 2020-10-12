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Трамп планирует заключить с Россией сделку по ядерному оружию до выборов

Считается, что принципиальные моменты в договоренности с Москвой уже достигнуты
Юлия КЕКОВА
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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: REUTERS

Американский президент Дональд Трамп планирует до начала президентских выборов в США достичь определенной договоренностей с Россией по контролю над ядерными вооружениями. Об этом сообщил новостной портал Axios.

Отмечается, что принципиальные моменты в договоренности с Москвой уже достигнуты. Как заявил один из источников Axios, власти США также считают, что подготовку соглашения удастся завершить в короткие сроки, ориентировочно через неделю после того, как переговоры "всерьез возобновятся".